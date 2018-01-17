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Суд продлил срок реализации имущества экс-главы Новгородской области после банкротства

Общество
17 января, 15:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, января. /ТАСС

Ходатайство о продлении процедуры реализации имущества поступило от финансового управляющего, указавшего, что в ходе процедуры банкротства не все мероприятия завершены

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МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Арбитражный суд Новгородской области продлил срок реализации имущества бывшего губернатора региона Михаила Прусака, признанного банкротом. Об этом сообщили в среду в суде.

"По итогам судебного заседания ходатайство финансового управляющего удовлетворено, срок реализации имущества гражданина в отношении Прусака Михаила Михайловича продлен на шесть месяцев до 25 июля 2018 года", - говорится в сообщении.

По данным суда, от финансового управляющего поступило ходатайство о продлении процедуры реализации имущества в связи с тем, что в ходе процедуры банкротства не все мероприятия завершены.

Экс-губернатор Новгородской области признан банкротом летом 2017 года. На момент рассмотрения заявления неисполненные денежные обязательства перед "Россельхозбанком" составили около 274,8 млн руб.

Прусак руководил Новгородской областью с 1991 года по 2007 год. После отставки (в 2011 году) занялся агробизнесом в Кировской области, учредив фирму "Агропроминвест" и приобретя компанию "Кировхлеб", объединяющую два завода и семь птицефабрик.

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