Суд продлил срок реализации имущества экс-главы Новгородской области после банкротства

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Арбитражный суд Новгородской области продлил срок реализации имущества бывшего губернатора региона Михаила Прусака, признанного банкротом. Об этом сообщили в среду в суде.

"По итогам судебного заседания ходатайство финансового управляющего удовлетворено, срок реализации имущества гражданина в отношении Прусака Михаила Михайловича продлен на шесть месяцев до 25 июля 2018 года", - говорится в сообщении.

По данным суда, от финансового управляющего поступило ходатайство о продлении процедуры реализации имущества в связи с тем, что в ходе процедуры банкротства не все мероприятия завершены.

Экс-губернатор Новгородской области признан банкротом летом 2017 года. На момент рассмотрения заявления неисполненные денежные обязательства перед "Россельхозбанком" составили около 274,8 млн руб.

Прусак руководил Новгородской областью с 1991 года по 2007 год. После отставки (в 2011 году) занялся агробизнесом в Кировской области, учредив фирму "Агропроминвест" и приобретя компанию "Кировхлеб", объединяющую два завода и семь птицефабрик.