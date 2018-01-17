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В селе под Владимиром установят памятник Виталию Чуркину

Общество
17 января, 15:08 UTC+3 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР 17, января. /ТАСС

Автором монумента выступит сербский скульптор, экс-кандидат в президенты Сербии Драган Раденович

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ВЛАДИМИР, 17 января. /ТАСС/. Памятник постоянному представителю России при ООН Виталию Чуркину, скоропостижно скончавшемуся 20 февраля 2017 года, установят на родине его отца в селе Маринкино Киржачского района Владимирской области. Автором монумента выступит сербский скульптор, экс-кандидат в президенты Сербии Драган Раденович, сообщил в среду ТАСС член рабочей группы при районной администрации по увековечиванию памяти дипломата.

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"Виталий Иванович очень часто приезжал в свое время в Маринкино... Об этом сохранились воспоминания жителей села, где половина людей носит фамилию Чуркиных, и в соседних деревнях живут Чуркины. Это большой род, проживающий на территории Киржачского района. Через общих знакомых Драган Раденович узнал об этом месте и решил подарить памятник в знак российско-сербской дружбы", - сказал он.

Виталий Чуркин родился в Москве, но часто посещал Маринкино вместе с отцом Иваном Васильевичем. В селе уже выделено место под установку памятника. Кроме того, подобран дом, где в ближайшее время будет открыт небольшой музей, рассказывающий об истории рода выдающегося земляка. Экспонаты для выставки предоставит вдова дипломата Ирина Чуркина.

Виталий Чуркин скончался на рабочем месте 20 февраля, за день до своего 65-летия. С 8 апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, был представителем РФ в Совете Безопасности ООН. Президент России Владимир Путин посмертно наградил Чуркина орденом Мужества, а президент Сербии Александар Вучич, также посмертно, наградил Чуркина орденом Сербского флага первой степени, который передал вдове дипломата Ирине Чуркиной.

Памятник в Боснии

В начале ноября 2017 года в городе Восточное Сараево на территории Республики Сербской в составе бывшей югославской республики Боснии и Герцеговины был открыт памятник Чуркину. Монумент поставили в благодарность за принципиальную позицию российского дипломата по вопросу принятия 8 июля 2015 года в Совбезе ООН резолюции в память 20-летия событий в боснийском городе Сребреница. Документ обвинял сербскую сторону в геноциде мусульманского населения, однако Чуркин, в 90-х годах работавший спецпредставителем президента РФ на Балканах, призвал не ставить проект на голосование, а после использовал право вето.

Драган Раденович баллотировался на президентских выборах в Сербии в 2002 году. Члены рабочей группы рассчитывают завершить подготовку документов для передачи памятника из Сербии в Россию к годовщине кончины Виталия Чуркина. Если к этому времени открыть скульптуру не удастся, земляки планируют открыть в новом музее мини-экспозицию.

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