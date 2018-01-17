Власти Ингушетии заявили о решении проблемы качества питьевой воды за счет инвестиций

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Модернизация системы водоснабжения с объемом внебюджетных инвестиций в 300 млн рублей позволила добиться высокого качества водопроводной воды в Ингушетии, которая, по данным исследований, на 100% соответствует стандартам. Об этом сообщили ТАСС в республиканском Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ.

"Инвестором проекта модернизации системы водоснабжения в республике выступила компания "Роснефть". В конце 2016 года Ингушетии было выделено 300 млн рублей. В течение 2017 года построено 62 км водопровода, 14 резервуаров объемом по 1 тыс. кубометров, пробурено 10 артезианских скважин. Это позволило полностью решить проблему качества питьевой воды", - сказала начальник отдела ЖКХ Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Ингушетии Фатима Арсамакова.

Соответствие воды стандартам лабораторно подтверждено специалистами федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора. "Учитывался химический состав, жесткость, наличие тяжелых металлов, бактерий. По санитарно-химическим и по микробиологическим показателям вода в Ингушетии на 100 % соответствует всем критериям оценки качества", - отметили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

В пресс-службе правительства республики уточнили, что соглашение о сотрудничестве между Ингушетией и НК "Роснефть" было подписано в июне 2016 года на XX Петербургском Международном экономическом форуме. Из общего объема инвестиций в 690 млн рублей 300 млн предназначались для строительства новых и ремонта существующих водопроводных сетей.