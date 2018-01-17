Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.01:
$ 56.59
€ 69.17
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Ингушетии заявили о решении проблемы качества питьевой воды за счет инвестиций

Общество
17 января, 15:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, января. /ТАСС

Средства на реализацию "проекта модернизации системы водоснабжения в республике" выделила компания "Роснефть"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Модернизация системы водоснабжения с объемом внебюджетных инвестиций в 300 млн рублей позволила добиться высокого качества водопроводной воды в Ингушетии, которая, по данным исследований, на 100% соответствует стандартам. Об этом сообщили ТАСС в республиканском Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ.

"Инвестором проекта модернизации системы водоснабжения в республике выступила компания "Роснефть". В конце 2016 года Ингушетии было выделено 300 млн рублей. В течение 2017 года построено 62 км водопровода, 14 резервуаров объемом по 1 тыс. кубометров, пробурено 10 артезианских скважин. Это позволило полностью решить проблему качества питьевой воды", - сказала начальник отдела ЖКХ Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Ингушетии Фатима Арсамакова.

Соответствие воды стандартам лабораторно подтверждено специалистами федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора. "Учитывался химический состав, жесткость, наличие тяжелых металлов, бактерий. По санитарно-химическим и по микробиологическим показателям вода в Ингушетии на 100 % соответствует всем критериям оценки качества", - отметили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

В пресс-службе правительства республики уточнили, что соглашение о сотрудничестве между Ингушетией и НК "Роснефть" было подписано в июне 2016 года на XX Петербургском Международном экономическом форуме. Из общего объема инвестиций в 690 млн рублей 300 млн предназначались для строительства новых и ремонта существующих водопроводных сетей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Ингушетия
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тяжелые истребители впервые в истории ВКС совершили посадку на автотрассу
2
"Нафтогаз" подтвердил готовность возобновить закупку газа у "Газпрома"
3
На Гайдаровском форуме неизвестный швырнул листовки в Чубайса
4
Массовое снятие атлетов в Иркутске после приезда РУСАДА не стало неожиданностью для ВФЛА
5
Роскачество выявило нарушения у 19 марок кефира из 36 наиболее популярных
6
Актеры шоу "Уральские пельмени" подали иск о взыскании с экс-директора 28 млн рублей
7
Новосибирский КВНщик Владимир Дуда скончался на 57-м году жизни
Темы дня
Новости партнеров
Реклама