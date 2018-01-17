Матвиенко призвала к консолидации общества, чтобы дать отпор нацизму

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости консолидации общественных сил во всех странах, чтобы дать отпор нацизму, и рассказала, как ее мама спасла еврейскую семью в годы войны. Сенатор открыла 17 января выставку, посвященную памяти жертв нацизма.

"Нацизму снова необходимо давать отпор. Для этого нужна консолидация здоровых общественных сил во всех странах. И я убеждена, что такие просветительские акции, как эта выставка, способствуют такой консолидации, не дают угаснуть исторической памяти и передают ее новым поколениям", - сказала Матвиенко.

Она отметила, что гитлеровцы были разгромлены, "но ядовитый чертополох нацистской идеологии оказался живучим". Матвиенко привела в пример то, как в некоторых странах вновь проводятся факельные шествия под националистическими лозунгами, а на парады выходят люди с эсэсовскими нашивками. "Возводятся памятники карателям. Принимаются абсолютно безнравственные законы, как это произошло недавно в Латвии, уравнивающие в правах нацистских преступников, у которых все руки в крови от невинных жертв, с теми, кто освобождал мир от коричневой чумы", - перечислила спикер Совфеда.

На выставке, открывшейся 17 января в Совете Федерации, представлены стенды с фотографиями и биографическими данными некоторых советских солдат и офицеров, участвовавших в освобождении концлагерей, а также истории людей, которые в условиях оккупации под угрозой смерти спасали евреев. Матвиенко отметила, что мимо этих стендов невозможно пройти без душевной боли.

"Моя мама в годы войны спасла на оккупированной территории еврейскую семью - женщину с двумя детьми. Она 9 месяцев прятала их в погребе, рискуя своей жизнью, рискуя жизнью своей собственной семьи. Но она сознательно пошла на это, это был ее личный человеческий подвиг", - сказала Матвиенко.

Открытием выставки "Холокост: уничтожение, освобождение, спасение" в России началась "Неделя памяти - 2018". Экспозиция приурочена к Международному дню памяти жертв Холокоста (27 января) и 73-й годовщине освобождения Красной армией узников концлагеря Аушвиц (Освенцим). Среди экспонатов, представленных в Совете Федерации, более 70 уникальных фотографий, документов и рисунков из архивов, музеев и фондов России, Украины, Франции и Швейцарии.