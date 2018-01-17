Иностранных туристов не напугали шестидесятиградусные морозы в Якутии на полюсе холода

ЯКУТСК, 17 января. /ТАСС/. Оймяконский район на севере Якутии, где расположен полюс холода Северного полушария, живет нормальной жизнью несмотря на более чем 60-градусные морозы и даже встречает туристов из-за рубежа.

"Январь в этом году выдался холодным, в воскресенье было минус 65. За холодом к нам приезжают туристы со всех уголков планеты. Только в этом году мы приняли туристов из Индии, Китая, Вьетнама, Швейцарии, Австралии", - рассказала ТАСС местный краевед и хозяйка гостевого дома из села Оймякон Тамара Васильева.

По ее словам, туристов в первую очередь интересуют экстремально низкие температуры и быт местного населения. "Показываем подледную рыбалку, фольклорные концерты, коневодство в условиях экстремально низких температур", - рассказала она, добавив, что в настоящее время принимает съемочную группу из Японии, которая делает фильм о Полюсе холода. "Сегодня они купались на реке Индигирка при температуре минус 58 градусов. На реке есть незамерзающие участки с горячими источниками", - сказала собеседница агентства.

В райцентре Усть-Нера температура на этой неделе опускалась до минус 62 градусов, рассказала председатель райсовета депутатов Оймяконского района Татьяна Алферова. "Все идет в плановом режиме: люди ходят на работу, но, конечно, одеваются потеплее. Котельные и экстренные службы переведены на усиленный режим", - рассказала она.

По ее словам, в эти дни отменены занятия для учащихся с 1 по 11 классы. "Несмотря на это, дети посещают спортивную школу. Приходят, играют в теннис, футбол. Жизнь не останавливается", - рассказала Алферова.

Полюс холода в Северном полушарии расположен, по одной из версий, в местности Томтор Оймяконского района Якутии. В феврале 1933 года там была зарегистрирована температура минус 67,7 градусов по Цельсию. Оймяконская долина считается одним из наиболее суровых мест на Земле, где есть постоянное население.