Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.01:
$ 56.59
€ 69.17
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Иностранных туристов не напугали шестидесятиградусные морозы в Якутии на полюсе холода

Общество
17 января, 15:35 UTC+3 ЯКУТСК ЯКУТСК 17, января. /ТАСС

В Оймяконском районе побывали туристы из Индии, Китая, Вьетнама, Швейцарии, Австралии, сообщила местный краевед Тамара Васильева

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЯКУТСК, 17 января. /ТАСС/. Оймяконский район на севере Якутии, где расположен полюс холода Северного полушария, живет нормальной жизнью несмотря на более чем 60-градусные морозы и даже встречает туристов из-за рубежа.

"Январь в этом году выдался холодным, в воскресенье было минус 65. За холодом к нам приезжают туристы со всех уголков планеты. Только в этом году мы приняли туристов из Индии, Китая, Вьетнама, Швейцарии, Австралии", - рассказала ТАСС местный краевед и хозяйка гостевого дома из села Оймякон Тамара Васильева.

По ее словам, туристов в первую очередь интересуют экстремально низкие температуры и быт местного населения. "Показываем подледную рыбалку, фольклорные концерты, коневодство в условиях экстремально низких температур", - рассказала она, добавив, что в настоящее время принимает съемочную группу из Японии, которая делает фильм о Полюсе холода. "Сегодня они купались на реке Индигирка при температуре минус 58 градусов. На реке есть незамерзающие участки с горячими источниками", - сказала собеседница агентства.

В райцентре Усть-Нера температура на этой неделе опускалась до минус 62 градусов, рассказала председатель райсовета депутатов Оймяконского района Татьяна Алферова. "Все идет в плановом режиме: люди ходят на работу, но, конечно, одеваются потеплее. Котельные и экстренные службы переведены на усиленный режим", - рассказала она.

По ее словам, в эти дни отменены занятия для учащихся с 1 по 11 классы. "Несмотря на это, дети посещают спортивную школу. Приходят, играют в теннис, футбол. Жизнь не останавливается", - рассказала Алферова.

Полюс холода в Северном полушарии расположен, по одной из версий, в местности Томтор Оймяконского района Якутии. В феврале 1933 года там была зарегистрирована температура минус 67,7 градусов по Цельсию. Оймяконская долина считается одним из наиболее суровых мест на Земле, где есть постоянное население.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Якутия Арктика сегодня
Страны
Индия Китай Япония Россия Вьетнам Австралия Швейцария
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тяжелые истребители впервые в истории ВКС совершили посадку на автотрассу
2
На Гайдаровском форуме неизвестный швырнул листовки в Чубайса
3
Массовое снятие атлетов в Иркутске после приезда РУСАДА не стало неожиданностью для ВФЛА
4
"Нафтогаз" подтвердил готовность возобновить закупку газа у "Газпрома"
5
Роскачество выявило нарушения у 19 марок кефира из 36 наиболее популярных
6
Актеры шоу "Уральские пельмени" подали иск о взыскании с экс-директора 28 млн рублей
7
Орешкин рассказал о трех технологиях, которые изменят экономику РФ в ближайшие 1-2 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама