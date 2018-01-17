Более 7 млн рублей направили в 2017 году на ремонт жилья ветеранов в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 17 января. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) в 2017 году направили более 7,2 млн рублей на ремонт 145 жилых помещений, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны и участники боевых действий, сообщила в среду пресс-служба главы и правительства республики.

"В 2017 году оказана помощь в приобретении строительных материалов и проведении ремонта жилых помещений семи ветеранам Великой Отечественной войны и 138 участникам боевых действий на общую сумму 7,25 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, такая помощь гражданам этих категорий оказывается в республике последние три года. В 2015 году ее получили 68 ветеранов на общую сумму 3,4 млн рублей, в 2016 году - 155 человек на сумму 7,7 млн рублей.