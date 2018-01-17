Минздрав: заниматься доставкой заказанных через интернет лекарств должны медики

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Доставку лекарственных препаратов при продаже их через интернет должны осуществлять специалисты со средним фармацевтическим или медицинским образованием, чтобы сразу проконсультировать покупателя. Об этом ТАСС в кулуарах Гайдаровского форума сообщила директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава РФ Елена Максимкина.

"Отрадно, все вроде бы договорились о том, что есть такая возможность - обеспечить доставку специалистами с фармацевтическим, медицинским средним образованием. Это должны быть специалисты, однозначно. Потому что отложенной консультации не может быть в отношении применения, а любой препарат, он небезопасный", - сказала она.

Максимкина отметила, что законопроект, регулирующий интернет-продажу лекарств, будет рассмотрен в весеннюю сессию в Госдуме.

"Идет дискуссия о том, включать или не включать на первоначальном этапе возможность интернет-продажи препаратов, которые рецептурно выпускаются. В принципе, все-таки первоначально была концепция такая, что пустить пробный... с безрецептурными", - добавила она.

Рецептурные лекарства могут быть включены на втором этапе, отметила она. Но это произойдет не раньше, чем маркировка станет обязательной для всех фармпроизводителей, а также все медицинские организации начнут использовать в своей деятельности электронные рецепты.

О форуме

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики. Форум проводится с 2010 года. Организаторы: Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР).

ТАСС - генеральный информационный партнёр Гайдаровского форума.