МВД хочет лишить пьяных водителей возможности избежать уголовной ответственности за ДТП

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. МВД предлагает лишить водителей, намеренно употребляющих после ДТП алкоголь, чтобы таким образом скрыть факт его наличия в крови на момент происшествия, возможности избежать уголовной ответственности. Информация о разработке соответствующего проекта федерального закона опубликована в среду на портале проектов нормативных актов.

Так, проект предполагает внесение изменений в ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). "В правоприменительной практике территориальных органов МВД России фиксируются случаи, когда лицо, остановившее транспортное средство по требованию сотрудника полиции либо после дорожно-транспортного происшествия, демонстративно употребляет алкоголь в целях исключения возможности установления факта управления транспортным средством в состоянии опьянения", - отмечается в паспорте проекта.

В настоящее время в отношении водителя, употребившего алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после совершения ДТП или после остановки транспортного средства по требованию сотрудника полиции, до прохождения медицинского освидетельствования для фиксирования состояния опьянения, установлена административная ответственность в соответствии с ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ. Отмечается, что водители в целях получения более мягкого наказания могут умышленно совершить такое административное правонарушение, осознавая опасность своего привлечения к ответственности по ст. 264 УК РФ.

"В таких ситуациях дознаватели вынуждены принимать решение об отказе в возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК РФ, а следователям приходится исключать квалифицирующий признак в виде совершения преступления в состоянии опьянения, поскольку употребление лицом алкоголя при описанных обстоятельствах делает невозможным установление факта нахождения лица в указанном состоянии в момент остановки транспортного средства по требованию сотрудника полиции либо в момент совершения дорожно-транспортного происшествия", - отмечается в проекте.