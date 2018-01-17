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Активисты ОНФ предложат Минкультуры расширить список исторических поселений

Общество
17 января, 21:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, января. /ТАСС

Координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды Светлана Калинина считает, что такие поселения должны быть поддержаны в рамках дополнительного финансирования

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МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) планируют в ближайшее время провести встречу с представителями Министерства культуры России и обсудить расширение списка исторических культурных поселений. Об этом говорится в сообщении пресс-службы движения, поступившем в ТАСС 17 января.

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"Сегодня в перечень исторических поселений, утвержденный Минкультом, входит чуть больше 40 населенных пунктов, однако таких поселений по всей стране по факту гораздо больше. Я считаю, что все они, в особенности те, в которых проживает меньше 1 тысячи человек, должны быть поддержаны в рамках дополнительного финансирования", - приводит пресс-служба слова координатора Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды Светланы Калининой.

"В этой связи целесообразно перечень исторических поселений пересмотреть. Эксперты ОНФ в ближайшее время обсудят данный вопрос с представителями Министерства культуры РФ", - добавила она.

Ранее в среду президент России Владимир Путин на Форуме малых городов и исторических поселений в Коломне заявил, что на благоустройство малых городов и исторических поселений в 2018 году из госбюджета будет выделено дополнительно 5 млрд рублей. Также в ходе мероприятия Путин заявил, что в 2018-2020 годах на эти цели из федерального бюджета будут ежегодно выделяться 25 млрд руб. Президент поручил определить критерии для городов, входящих в список исторических поселений.

В 2010 году проходил пересмотр этого списка. Министерство культуры РФ сократило в нем количество поселений более чем в десять раз. Позже список был расширен до 44 городов, туда был включен, в частности, Севастополь. По словам министра культуры Владимира Мединского, включение в список "не дает никаких ни обязательств, ни преференций".

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