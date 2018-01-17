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Столетие со дня рождения двух знаменитых канатоходцев из Дагестана отметят в Москве

Общество
17 января, 21:34 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 17, января. /ТАСС

В Московском доме национальностей состоится показ документального фильма о жизни и творчестве артистов и откроется выставка архивных фотографий

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МАХАЧКАЛА, 17 января. /ТАСС/. Вечер, посвященный столетию со дня рождения знаменитых канатоходцев из Дагестана, основателей цирковой династии "Цовкра" Рабадана Абакарова и Яраги Гаджикурбанова, пройдет в Москве 18 января. Организатором мероприятия выступает Московский центр культуры (МЦК) "Дагестан".

"В Московском доме национальностей 18 января состоится вечер, посвященный столетию со дня рождения канатоходцев, основателей всемирно известной цирковой династии "Цовкра", народных артистов РСФСР и Дагестанской АССР Рабадана Абакарова и Яраги Гаджикурбанова", - сообщила ТАСС в среду вице-президент МЦК "Дагестан" Олеся Герасименко.

По ее словам, в рамках мероприятия состоится показ документального фильма о жизни и творчестве артистов "Между небом и землей", откроется выставка архивных фотографий, будут показаны цирковые номера. "Также выступит потомственный канатоходец династии Абакаровых, частый гость престижных мероприятий Москвы и крупнейших городов мира Расул Абакаров", - добавила собеседница агентства.

Ожидается, что гостями вечера станут потомки знаменитой династии, артисты цирка, а также видные общественные деятели, представители этнокультурных объединений Москвы и молодежных организаций, добавили в МЦК "Дагестан".

В честь Рабадана Абакарова и Яраги Гаджикурбанова с 2004 года в селе Цовкра Кулинского района Дагестана проходит традиционный республиканский фестиваль канатоходцев. Организаторами фестиваля выступают министерство культуры Дагестана, Республиканский Дом народного творчества и администрация Кулинского района.

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