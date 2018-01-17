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Студенты из 30 стран накануне юбилея Сталинградской победы встретились с ветеранами

Общество
17 января, 22:08 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 17, января. /ТАСС

В Волгограде пройдут военный парад, праздничный концерт и лазерное шоу

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ВОЛГОГРАД, 17 января. /ТАСС/. Студенты волгоградских вузов из более чем 30 стран накануне 75-й годовщины победы под Сталинградом, которая отмечается 2 февраля, встретились в среду с ветеранами битвы на Волге и поблагодарили за их героический подвиг. Об этом журналистам сообщил организатор акции, замдиректора фонда "Сталинградская битва" Сергей Жилин.

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"На флэшмоб "Спасибо, Сталинград!" в музей-панораму "Сталинградская битва" были приглашены ветераны сражения под Сталинградом и 50 студентов волгоградских вузов из более чем 30 стран. Общение было живым и искренним, студенты задавали фронтовикам самые разные вопросы - как они воевали, что помогало выстоять, и даже про секреты русской души. Завершилась акция тем, что каждый студент, развернув флаг своей страны, на своем родном и на русском языке сказал, обращаясь к ветеранам, слова "Спасибо, Сталинград!" - рассказал Жилин.

Иностранные студенты рассматривали на военных кителях фронтовиков ордена и медали. "О Сталинграде знают во всех странах. Это символ мужества русских солдат. Мы всегда будем помнить героев, которые защищали этот город. Я очень горжусь, что учусь и живу в самом прославленном городе России", - сказал студент из Иордании Аль-Ашуш Мухамад Магди.

Остается еще более двух недель до знаменательной даты 2 февраля - 75-й годовщины победы советских войск в Сталинградской битвы. Всего, по данным администрации региона, в Волгоградской области пройдут более 200 мероприятий, посвященных юбилею Сталинградской победы. Ключевыми событиями станут военный парад на главной площади города-героя, праздничный концерт, лазерное шоу на площадке у музея-панорамы, организация всероссийского квеста "Сталинградская битва" в музее "Россия - моя история".

Сталинградская битва коренным образом изменила ход Второй мировой войны. Германия так и не смогла оправиться от этого поражения. Победы советских войск под Москвой и Сталинградом военные историки называют предвестниками Великой Победы 9 мая 1945 года. Президент России Владимир Путин 20 февраля 2017 года подписал указ о праздновании 75-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

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