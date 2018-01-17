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Посольство РФ: рейс "России" был задержан в Канкуне из-за задолженности авиакомпании

Общество
17 января, 23:51 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 17, января. /ТАСС

Дипломатическое представительство было в курсе ситуации с самого начала, заявили в посольстве

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МЕХИКО, 17 января. /ТАСС/. Чартерный рейс FV5882 авиакомпании "Россия" по маршруту Канкун - Москва был задержан в связи с задолженностью авиакомпании перед аэропортом мексиканского города. Об этом говорится в обнародованном в среду заявлении посольства РФ в латиноамериканской стране.

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"Как стало известно из контактов представителей посольства с местными органами власти, проблема с задержкой рейса заключалась в невыполнении авиакомпанией "Россия" определенных финансовых обязательств перед аэропортом города Канкун", - указывается в сообщении. Посольство "с самого начала было в курсе создавшейся ситуации" и по своим каналам предпринимало "все необходимые и доступные меры" для ее скорейшего разрешения, отмечается в заявлении.

При этом перевозчик ранее заявлял, что не имеет задолженности перед аэропортом.

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