Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.01:
$ 56.59
€ 69.17
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЛДПР предлагает обязать частные дома престарелых регистрироваться в реестре социальных НКО

Общество
18 января, 0:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, января. /ТАСС

По мнению депутатов, такие организации предпочитают не регистрироваться в качестве поставщиков социальных услуг, чтобы избежать проверок

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Депутаты от ЛДПР внесут в четверг в Госдуму законопроект, которым предлагается обязать организации, которые оказывают соцуслуги в стационарной форме, в том числе и частные дома престарелых, регистрироваться в реестре поставщиков социальных услуг. Об этом сообщают в пресс-службе либерал-демократов.

"Законопроектом предлагается внести изменения, согласно которым организации, оказывающие социальные услуги в стационарной форме, включаются в обязательном порядке в реестр поставщиков, который является единым официальным источником полной и достоверной информации о поставщиках социальных услуг, осуществляющих деятельность по оказанию социальных услуг в каждом конкретном субъекте РФ", - говорится в пояснительной записке к документу (имеется в распоряжении ТАСС).

Парламентарии отмечают, что согласно действующему законодательству предоставлять социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной и стационарной форме могут как государственные, так и негосударственные организации. По их словам, с 2015 года активно развиваться рынок частных домов престарелых. Депутаты обращают внимание на то, что поскольку включение таких организаций в реестр поставщиков социальных услуг осуществляется на добровольной основе, "большинство из них предпочитают не входить в реестр, чтобы избежать проверок на соответствие нормам и стандартам оказания услуг, требованиям безопасности".

Как отметил в разговоре с ТАСС глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов, в полной мере вопросы контроля за деятельностью некоммерческих организаций (НКО) социального обслуживания действующим законодательством не регулируются. При этом, по его словам, о деятельности таких организаций общественность узнает лишь из СМИ, "когда в таких организациях происходят пожары и гибнут люди". "Принятие таких поправок снизит количество жертв, происшествий, пожаров и других негативных последствий из-за нарушений, допускаемых руководством и ответственными сотрудниками [организаций], издевательства над стариками", - пояснил Нилов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Нилов, Ярослав Евгеньевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперты назвали причину падения рейтинга Грудинина
2
Актеры шоу "Уральские пельмени" подали иск о взыскании с экс-директора 28 млн рублей
3
Родченков обвинил британских атлетов в манипуляциях с допингом
4
Тяжелые истребители впервые в истории ВКС совершили посадку на автотрассу
5
Осужденному экс-сенатору Изместьеву комиссия при мэре Москвы отказала в помиловании
6
Лоран Блан: Россия станет центром мира во время ЧМ-2018 по футболу
7
Массовое снятие атлетов в Иркутске после приезда РУСАДА не стало неожиданностью для ВФЛА
Темы дня
Новости партнеров
Реклама