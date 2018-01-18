ЛДПР предлагает обязать частные дома престарелых регистрироваться в реестре социальных НКО

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Депутаты от ЛДПР внесут в четверг в Госдуму законопроект, которым предлагается обязать организации, которые оказывают соцуслуги в стационарной форме, в том числе и частные дома престарелых, регистрироваться в реестре поставщиков социальных услуг. Об этом сообщают в пресс-службе либерал-демократов.

"Законопроектом предлагается внести изменения, согласно которым организации, оказывающие социальные услуги в стационарной форме, включаются в обязательном порядке в реестр поставщиков, который является единым официальным источником полной и достоверной информации о поставщиках социальных услуг, осуществляющих деятельность по оказанию социальных услуг в каждом конкретном субъекте РФ", - говорится в пояснительной записке к документу (имеется в распоряжении ТАСС).

Парламентарии отмечают, что согласно действующему законодательству предоставлять социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной и стационарной форме могут как государственные, так и негосударственные организации. По их словам, с 2015 года активно развиваться рынок частных домов престарелых. Депутаты обращают внимание на то, что поскольку включение таких организаций в реестр поставщиков социальных услуг осуществляется на добровольной основе, "большинство из них предпочитают не входить в реестр, чтобы избежать проверок на соответствие нормам и стандартам оказания услуг, требованиям безопасности".

Как отметил в разговоре с ТАСС глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов, в полной мере вопросы контроля за деятельностью некоммерческих организаций (НКО) социального обслуживания действующим законодательством не регулируются. При этом, по его словам, о деятельности таких организаций общественность узнает лишь из СМИ, "когда в таких организациях происходят пожары и гибнут люди". "Принятие таких поправок снизит количество жертв, происшествий, пожаров и других негативных последствий из-за нарушений, допускаемых руководством и ответственными сотрудниками [организаций], издевательства над стариками", - пояснил Нилов.