Патриарх Кирилл совершит великое освящение воды 18 и 19 января

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит чин великого освящения воды в четверг, Крещенский сочельник, и в пятницу, 19 января, в праздник Крещения Господня. Торжественные богослужения пройдут в храме Христа Спасителя и Богоявленском соборе в Елохове, сообщил пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.

"По древней традиции великое освящение воды совершается дважды: в Крещенский сочельник и в сам праздник Крещения Господня 19 января. В навечерие Богоявления, то есть Крещенский сочельник, патриарх совершит литургию и чин освящения воды в храме Христа Спасителя. Затем, вечером 18 января, всенощное бдение в Богоявленском кафедральном соборе. В праздник Крещения Господня предстоятель совершит литургию и чин освящения воды также в Богоявленском соборе, для которого этот праздник является престольным", - рассказал Волков.

День Крещения Господня называется также Богоявлением, так как, согласно Евангелию, в момент крещения Иисуса в водах Иордана Бог был явлен в трех своих ипостасях - Отца, Сына и Святого Духа. В канун праздника, в сочельник, полагается строгий пост.

Крещенская вода

Крещенская вода считается великой святыней, ее пьют для прибавления духовных сил и здоровья, окропляют ею жилища.

"Абсолютно непринципиально, когда принести домой освященную воду - 18 или 19 января, - рассказал ТАСС настоятель Богоявленского собора в Елохове Александр Агейкин. - Но если говорить о традициях нашего первопрестольного города, то многие хотят взять воду, освященную предстоятелем Церкви. И поэтому еще со времен патриарха Сергия предстоятель всегда совершает это освящение сам. Не каждый житель Москвы сможет отстоять очередь в храм Христа Спасителя, поэтому у патриарха есть традиция освящать воду в Крещенский сочельник - в храме Христа Спасителя, а в сам день праздника - в Богоявленском соборе".

Чтобы принять участие в богослужениях, на престольный праздник в кафедральный Богоявленский собор - один из известнейших и красивейших храмов Москвы, который не закрывался и в советские времена - 18 и 19 января стекается множество народу. Поэтому уже не первый год власти столицы перекрывают для автомобильного движения Елоховский проезд на время праздника. В этом году автомобилисты не смогут проехать здесь с 07:00 18 января до 17:00 19 января.

Народная традиция

Водосвятие совершается также на реках и озерах. Традиционные русские купания в крещенских прорубях является народной традицией, а не религиозной, и символизируют праздничное ликование и молодецкую удаль. Патриарх Кирилл поддерживает смельчаков, но призывает относиться к таким погружениям с благоговением, помня, что это не развлечение, не часть фольклора, а это участие в таинстве соприкосновения со святыней.

"На Крещение важнее пойти в храм, а не окунуться в прорубь", - отметил митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24" в преддверии праздника. Он подчеркнул, что обычай купания - это не часть церковной традиции, но ничего плохого в нем нет, если только человеку это позволяет здоровье и организм достаточно подготовлен. Владыка Иларион рассказал, что и сам каждый год погружается в прорубь, но делает это не только в этот день.

В этом году в Москве при содействии властей оборудованы 59 купелей с раздевалками и удобными входами в воду. Возле них будут дежурить спасатели и медики.

В ночь с 18 на 19 января в эту необычно теплую зиму синоптики обещают в столице морозы. Температура опустится до минус семи-девяти градусов, ожидается также сильный, порывистый ветер.