СМИ: медиамагнат Руперт Мердок был госпитализирован

НЬЮ-ЙОРК, 18 января. /ТАСС/. Медиамагнат Руперт Мердок в начале 2018 года повредил спину во время плавания вместе со своим сыном на яхте в Карибском море и был госпитализирован. Об этом сообщил в среду журнал Vanity Fair.

По словам его источников, Мердока с яхты доставили на вертолете в больницу в Лос-Анджелесе. Он оставался там до недавнего времени. Инцидент предположительно произошел вскоре после Нового года.

На прошлой неделе миллиардер разослал коллегам электронное письмо. В нем сообщалось, что его состояние улучшается, однако в течение нескольких недель он будет работать из дома. Журналисты агентства The Associated Press ознакомились с этим посланием, которое получили сотрудники компаний Мердока 21st Century Fox и News Corp. Агентство также подтвердило его содержание.

Представитель 21st Century Fox отказался от комментариев. Состояние Мердока, по последним оценкам агентства Bloomberg, превышает $15,2 млрд. Среди его активов ряд известных СМИ, в том числе телеканал Fox News и газета The Wall Street Journal.