Титов решил из суеверия не бриться до выборов президента

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Лидер Партии роста, бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что планирует не бриться до выборов президента России 18 марта, в которых он участвует.

"Я человек немного суеверный. Как хоккеисты до своей победы на чемпионате не бреются, я тоже решил, что лучше не бриться, чтобы не сглазить", - сказал он журналистам в четверг.

Титову, как и другим выдвиженцам от непарламентских партий, для регистрации на выборах необходимо собрать 100 тыс. подписей избирателей, причем в одном регионе может быть собрано не более 2,5 тыс. подписей. Самовыдвиженцам требуется 300 тыс. подписей, кандидаты от парламентских партий от сбора подписей освобождены.

Как сообщил в четверг сам Титов, необходимое количество подписей уже собрано, но планируется довести их количество до 130-150 тыс., чтобы выбрать из них самые качественные.

Подать в ЦИК подписи и документы для регистрации можно до 18:00 31 января. Выборы президента пройдут 18 марта.