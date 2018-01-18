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Эксперт: пенсия по старости может составить лишь четверть от зарплаты к 2050 году

Общество
18 января, 15:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, января. /ТАСС

Уточняется, что в настоящее время пенсия составляет примерно 36% от средней зарплаты

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МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Эксперты прогнозируют, что пенсия по старости будет составлять лишь 25% от средней заработной платы в России, сейчас эта цифра составляет 36%. Об этом заявила в четверг на Гайдаровском форуме директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.

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"Нас ожидает к концу 2030 годов 28%, а к 2050 году пенсия будет составлять лишь четверть от средней заработной платы в стране", - сказала она. По ее словам, сегодня пенсия составляет примерно 36% от средней заработной платы.

Малева пояснила, что есть макроэкономические прогнозы по уровню ВВП, по уровню заработной платы, и есть законы по повышению пенсий на уровень инфляции ежегодно. "По нашим прогнозам, пенсии будут расти меньше зарплат", - рассказала она ТАСС.

В 2017 году средняя зарплата в России, по данным Росстата, составляла чуть более 39 тыс. рублей. Средняя пенсия в прошлом году, по данным ПФР, составляла 13,8 тыс. рублей.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики. Он проводится с 2010 года. Организаторы: Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

ТАСС - генеральный информационный партнер Гайдаровского форума.

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