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"ЕвроХим" вложил более 420 млн руб. в социальные проекты в Невинномысске в 2017 году

Общество
18 января, 15:31 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 18, января. /ТАСС

Несколько проектов продолжатся до 2019 года

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ПЯТИГОРСК, 18 января. /ТАСС/. Компания "ЕвроХим" вложила более 420 млн рублей в социальные проекты в городе Невинномысске в Ставропольском крае в 2017 году. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе городской администрации.

"В 2017 году компания реализовала проекты на более чем 421,8 млн рублей, ряд из них продолжается до 2019 года", - отметил собеседник агентства.

В пресс-службе напомнили, что ранее комплексная программа развития городов присутствия "ЕвроХима" "Качественная среда для жизни" заняла первое место в конкурсе лидеров корпоративной благотворительности 2017 года, проведенном Форумом доноров, газетой "Ведомости" и консалтинговой компанией PricewaterhouseCoopers.

В Невинномысске в рамках этой программы начался ремонт спортивного комплекса "Олимп" стоимостью 385 млн рублей.

Работы продлятся до 2019 года, а после намечено также развитие территории вокруг комплекса, на что будут выделены дополнительные средства.

Благотворительный фонд основателя "ЕвроХима" Андрея Мельниченко открыл в городе Центр детского научного и инженерно-технического творчества, где ученики 5-11 классов могут бесплатно получать дополнительное образование по химии, математике, физике и инженерно-техническому творчеству.

Объем вложений в создание центра составил 18 млн рублей со стороны фонда и 4 млн рублей со стороны минерально-химической компании.

Еще 10 млн рублей "ЕвроХим" направил на помощь администрации Невинномысска в разработке проектной документации строительства нового путепровода, который должен связать разделенные железной дорогой части города. Кроме того, в Кочубеевском районе при финансовой поддержке компании реализован проект по оснащению тренажерных залов в сельских школах, где могут заниматься как ученики, так и жители сел и станиц.

"На это начинание входящий в состав "ЕвроХима" завод "Невинномысский Азот" направил 4,8 млн рублей", - добавили в администрации города.

"ЕвроХим" - крупный производитель удобрений. География производственных активов охватывает Россию, Литву, Казахстан и Бельгию, а также Китай, где запущено совместное предприятие.

По линии азотных удобрений и продукции органического синтеза производственная мощность компании достигает 3,2 млн тонн аммиака в год, а заводы фосфорных удобрений имеют общую мощность 1,2 млн тонн фосфорной кислоты и 3 млн тонн серной кислоты в год.

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