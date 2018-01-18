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Путин вместе с ветеранами и поисковиками посмотрел фильм "Рубеж"

Общество
18 января, 15:33 дата обновления: 18 января, 16:13 UTC+3 КИРОВСК область/ 18, января. /ТАСС

Мероприятие состоялось в здании музея-панорамы "Прорыв", рассказывающего о боях за Ленинград в годы ВОВ

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КИРОВСК (Ленинградская область), 18 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин высоко оценил художественный фильм "Рубеж", главный герой которого попал из нашего времени на Невский пятачок в разгар Великой Отечественной войны. Просмотр кинокартины с участием главы государства, ветеранов и представителей молодежных общественных объединений состоялся в здании музея-панорамы "Прорыв", рассказывающего о боях за Ленинград.

Путин отметил, что способ выразить идею фильма с помощью перемещения героя во времени многократно использовался и в мировой, и в отечественной литературе и кино, но вопрос в том - как это сделано. "На мой взгляд, [в фильме "Рубеж"] сделано это очень талантливо, выразительно, доходчиво. Это прямо попадает туда, куда вы и хотели попасть - прямо в сердце, в душу", - обратился президент к создателям кинокартины. "И в этом большая ценность работ подобного рода, большое вам спасибо", - добавил глава государства.

Решение о создании полнометражного художественного фильма "Рубеж" было принято осенью 2015 года. Проект получил господдержку в размере 200 млн рублей как социально значимый проект, ориентированный на молодежную аудиторию. Общая сметная стоимость фильма составила 300 млн рублей.

В сценарии фильма соединены жанры фантастики, приключения и драмы. "Рубеж" - это история о человеке, который узнает о своих корнях, о подвиге своих предков, рассказанная современным драматургическим языком. Главный герой отправляется в путешествие во времени, в котором он должен не только выжить сам, но и помочь другим.

Режиссером-постановщиком картины стал Дмитрий Тюрин, главную роль исполнил Павел Прилучный. Съемки фильма велись в Санкт-Петербурге, Москве и Серпуховском районе Московской области.

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