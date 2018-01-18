Автор учебника издательства "Дрофа" обратился к главе Минобрнауки для защиты своего имени

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Автор учебника для 10-го класса "История России: начало XX - начало XXI века" Олег Волобуев написал письмо главе Минобрнауки Ольге Васильевой с просьбой защитить его от нападок СМИ. Письмо имеется в распоряжении ТАСС.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что в учебнике 10-го класса по "История России: начало XX - начало XXI века" издательства "Дрофа" события, предшествующие воссоединению Крыма с Россией весной 2014 году, излагаются как революционные. Совет Федерации по предложению спикера палаты Валентины Матвиенко поручил комитету по науке, образованию и культуре изучить российские учебники по истории на предмет достоверности и корректности с юридической и политической точки зрения описания событий на Украине в 2013-2014 годы. Учебник "Дрофы" по итогам научно-методического совета Минобрнауки был направлен на дополнительную экспертизу, которая будет подготовлена Российской академией наук к 27 января.

"Я, Олег Волобуев, профессор, доктор исторических наук, лауреат премии Президента России в области образования, заслуженный работник высшего профессионального образования, а также мои коллеги, соавторы учебника, подверглись широкомасштабным нападкам в СМИ в связи с распространением искаженной информации о вышеупомянутом учебнике. Сложившаяся ситуация вынуждает меня обратиться к вам как к коллеге-историку и главе Министерства образования и науки РФ, чтобы защитить свое имя и остановить манипуляцию общественным сознанием", - говорится в письме.

Учебник прошел экспертизы

Волобуев напомнил, что в 2015 году учебник прошел научную историко-культурную экспертизу в Российском историческом обществе, педагогическую экспертизу - в Российской академии наук, общественную - в Российском книжном союзе и затем был включен в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию для школьного обучения в программах общего образования. В 2015 и 2017 году учебник прошел дополнительные экспертизы, и все заключения экспертов также были положительными.

"На учебнике стоит рекомендация вашего ведомства - Минобрнауки и отметка "Историко-культурный стандарт". То есть наш учебник был создан в полном соответствии с Историко-культурным стандартом. Это не пустые слова, за этим стоит огромная работа и коллектива авторов, и издателей, и всего исторического сообщества РФ", - пишет Волобуев.

Он подчеркивает, что в учебнике "История России: начало XX - начало XXI века" нет ни одной фразы, носящей провокационный характер. Формулировка в отношении украинских событий, взятая из первого издания 2015 года и представленная в публичном поле как сомнительная, была использована в исходном тексте исключительно как часть устоявшегося выражения "цветная революция", отмечается в письме.

"Общая оценка событий 2014 года на Украине носит в учебнике исключительно негативный характер. Обращаю также ваше внимание на то обстоятельство, что на сегодняшний день Историко-культурный стандарт фактически доведен до 2012 года и не содержит описания событий 2014 года кроме упоминания договора о принятии Республики Крым и города Севастополь в состав России", - заключил Волобуев.