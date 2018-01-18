В петербургском метро в преддверии ЧМ-2018 начнут объявлять станции на английском языке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Информирование на английском языке в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года начнут тестировать в метрополитене Санкт-Петербурга с 22 января. Об этом в четверг сообщила пресс-служба городской подземки.

"С 22 января 2018 года на Линии 5 (Фрунзенско-Приморской линии) начнется тестирование информационных сообщений, воспроизводимых на русском и английском языках на табло "бегущая строка" и с помощью устройств поездного оповещения. Тестирование продлится до 4 февраля 2018 года. Ожидается, что результаты тестов в перспективе значительно облегчат процесс передвижения в петербургском метро для иностранных туристов и болельщиков, приехавших на чемпионат", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Петербурге для удобства болельщиков продублируют латинским шрифтом указатели на железнодорожных вокзалах и Кольцевой автодороге.

Также в городе появится ряд информационных табличек на английском и китайских языках.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет 14 июня - 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи. В Петербурге состоятся четыре матча группового этапа на стадионе Санкт-Петербург на Крестовском острове.

Финал пройдет на московском стадионе "Лужники".