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Росстат назвал предварительный список регионов для пробной переписи населения в 2018 году

Общество
18 января, 15:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, января. /ТАСС

По словам главы ведомства, мероприятие пройдет в восьми регионах страны

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Глава Росстата Александр Суринов

Глава Росстата Александр Суринов

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Пробная перепись населения в 2018 году предварительно пройдет в восьми регионах России, сообщил ТАСС в четверг глава Росстата Александр Суринов в кулуарах Гайдаровского форума.

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"Пробная перепись населения охватит 550 тыс. человек в восьми регионах страны. Это Москва, Санкт-Петербург, Новгородская область, Иркутская область, Камчатский край, Красноярский край, Якутия, Сахалинская область и Карачаево-Черкесия", - сказал он.

Суринов отметил, что пока количество переписчиков, которые будут работать на пробной переписи, не определено. По его словам, эта цифра будет зависеть от количества нагрузки. Однако зарплата переписчиков на пробной переписи будет не ниже уровня зарплат сельхозпереписи 2016 года. Ранее глава Росстата сообщил ТАСС, что минимальная ставка за работу переписчика - это 16,2 тыс. рублей в месяц, а переписчики - самая массовая категория персонала, задействованная при переписи.

В ноябре 2017 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, устанавливающее сроки проведения Всероссийской переписи населения в 2020 году и пробной переписи в 2018 году. Пробная перепись населения будет проводиться с 1 по 31 октября 2018 года. Всероссийская перепись населения - с 1 по 31 октября 2020 года.

Ранее сообщалось, что в ходе пробной переписи населения Росстат опробует различные схемы сбора сведений о населении, в том числе в электронной форме.

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