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Объем ввода жилья в Крыму в 2017 году вырос почти втрое

Общество
18 января, 16:07 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 18, января. /ТАСС

За прошлый год в республике было введено 833,6 тыс. кв. м жилья

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© Алексей Павлишак/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 января. /ТАСС/. Объем ввода жилья в Республике Крым в прошлом году в сравнении с 2016 годом вырос в 2,9 раза - до 833,6 тыс. кв. м. Об этом в четверг сообщили в министерстве строительства и архитектуры региона в ответ на запрос ТАСС.

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"По оперативным данным, за 2017 год введено в эксплуатацию 833,6 тыс. кв. м жилья. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года, объем введенного в эксплуатацию жилья увеличился в 2,9 раза", - говорится в сообщении. В министерстве уточнили, что ввод многоквартирных жилых домов в регионе в прошлом году увеличился на 32,5% - до 216,5 тыс. кв. м, а индивидуальных жилых домов в пять раз - до 617,1 тыс. кв. м.

Развитие жилищного строительства в республике власти связали с повышенным спросом на жилье, обусловленным миграционным приростом населения, а также с инвестиционной активностью застройщиков и снижением ипотечных ставок.

"В Республике Крым сохраняется достаточно высокий спрос на жилье. С целью его удовлетворения застройщиками наращиваются объемы по строительству многоквартирных жилых домов. При этом снижение ставок по ипотеке еще больше подстегнуло спрос", - пояснили в министерстве.

По прогнозам властей, в ближайшие годы в Крыму стоит ожидать рост объемов выданной ипотеки.

"Прогнозный объем выданных ипотечных кредитов физическим лицам в 2018 году составит 7,5 млрд рублей, в 2019-м - 10,5 млрд рублей и в 2020-м - 10,9 млрд рублей", - говорится в сообщении. По данным Центробанка РФ, за десять месяцев прошлого года в Крыму выдано свыше 1 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 1,93 млрд рублей, что в 2,4 раза выше, чем за аналогичный период 2016 года, добавили в министерстве.

Власти ожидают, что развитие рынка ипотеки будет и в дальнейшем стимулировать рост объемов жилстроительства в Крыму.

"Таким образом, объем ввода жилья в 2018 году сохранит тенденцию по его увеличению", - заключили в крымском Минстрое.

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