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Празднование Крещения Господня в городах России

Общество
18 января, 22:35 UTC+3

18 и 19 января православные совершают обряд омовения в специальных прорубях

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Во время крещенского омовения в селе Новленском, Ивановская область
Во время крещенского омовения в селе Новленском, Ивановская область
Во время крещенского омовения в селе Новленском, Ивановская область
© Владимир Смирнов/ТАСС
Крещенские купания в Верх-Исетском городском пруду, Екатеринбург
Крещенские купания в Верх-Исетском городском пруду, Екатеринбург
Крещенские купания в Верх-Исетском городском пруду, Екатеринбург
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
Крещенские купания в поселке Соловей-Ключ, Приморский край
Крещенские купания в поселке Соловей-Ключ, Приморский край
Крещенские купания в поселке Соловей-Ключ, Приморский край
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
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Во время крещенского омовения в селе Новленском, Ивановская область
© Владимир Смирнов/ТАСС
Крещенские купания в Верх-Исетском городском пруду, Екатеринбург
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
Крещенские купания в поселке Соловей-Ключ, Приморский край
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС

18 и 19 января проходят традиционные мероприятия, посвященные празднику Крещения Господня. В эти дни православные верующие совершают обряд омовения в специальных прорубях - иорданях.

Праздник Крещения Господня отмечается 19 января. Он называется также Богоявлением, так как, согласно Евангелию, в момент крещения Иисуса в водах Иордана Бог был явлен в трех своих ипостасях - Отца, Сына и Святого Духа. 

Ранее 18 января патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил в храме Христа Спасителя богослужение в канун праздника Крещения Господня. В Крещенский сочельник, так же, как и в сам праздник, совершается чин великого освящения воды с особыми молитвами.

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