Празднование Крещения Господня в городах России

Во время крещенского омовения в селе Новленском, Ивановская область © Владимир Смирнов/ТАСС

Во время крещенского омовения в селе Новленском, Ивановская область © Владимир Смирнов/ТАСС

18 и 19 января проходят традиционные мероприятия, посвященные празднику Крещения Господня. В эти дни православные верующие совершают обряд омовения в специальных прорубях - иорданях.

Праздник Крещения Господня отмечается 19 января. Он называется также Богоявлением, так как, согласно Евангелию, в момент крещения Иисуса в водах Иордана Бог был явлен в трех своих ипостасях - Отца, Сына и Святого Духа.

Ранее 18 января патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил в храме Христа Спасителя богослужение в канун праздника Крещения Господня. В Крещенский сочельник, так же, как и в сам праздник, совершается чин великого освящения воды с особыми молитвами.