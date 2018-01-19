Госдума рассмотрит законопроект о повышении уровня безопасности детского отдыха

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в пятницу рассмотрит в первом чтении законопроект, направленный на повышение уровня безопасности детского отдыха и улучшение услуг организаций, которые их предоставляют. Его автором выступила группа депутатов во главе с вице-спикером Ириной Яровой.

Инициативой предлагается ввести новую форму общественного контроля за работой органов исполнительной власти субъекта РФ по организации детского отдыха. Региональные правительства должны будут сделать публичным реестр учреждений, обеспечивающих детский отдых, на своих электронных ресурсах.

Законопроектом также предполагается утвердить в регионах списки рекомендуемых туристических маршрутов для прохождения организованными группами детей и разместить их на сайтах органов исполнительной власти субъектов РФ. Как подчеркивала Яровая, "информирование об особенностях природных, климатических условий в регионе, зонах повышенного риска, где требуется специальное снаряжение и навыки, - важная составляющая обеспечения безопасности". "Это чрезвычайно важно для родителей в их оценке возможностей и готовности ребенка к такому путешествию", - отмечала разработчик законопроекта.

Кроме этого, предлагается сделать обязательным типовой договор, содержащий "исчерпывающую информацию об условиях отдыха ребенка". "Документ будет главным юридическим фактом начала взаимодействия семьи и организации отдыха детей и их оздоровления", - указывали авторы.

По словам разработчиков, законопроект направлен прежде всего на то, чтобы родители достоверно знали, в каких условиях на отдыхе будет находиться ребенок, кто и на каких основаниях будет организовывать отдых.