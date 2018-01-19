В праздник Крещения Господня патриарх Кирилл совершит литургию в Богоявленском соборе

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Великое освящение воды в память о Крещении Иисуса Христа в водах Иордана совершит в пятницу в Богоявленском соборе столицы патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Праздник Крещения называется также Богоявлением, потому что в этот день Бог явился в трех ипостасях - Отца, Сына и Святого Духа. Чин Великого водоосвящения совершается дважды в году: в Крещенский сочельник и в сам праздник.

В преддверии праздника патриарх напомнил о его смысле. "Рождество и Богоявление - это, собственно, один праздник. Так он праздновался в древней Церкви, так он празднуется в некоторых Церквах и сегодня. Хотя эти праздники связаны с разными евангельскими событиями, но смысл их один и тот же - Бог явился во плоти", - отметил он.

Патриарх призвал с благоговением относиться к освященной воде, чтобы люди "почувствовали великую милость Божию, которую Господь пролил на род человеческий через воплощение сына своего, и которую он проливает на нас через действие Святого духа".

Водоосвящение в праздник Крещения называется великим по особенной торжественности обряда, проникнутого воспоминанием о крещении Спасителя в реке Иордан. Крещенская вода - святыня. Ее пьют с молитвой для прибавления духовных сил и здоровья, окропляют ею дома. Она может оставаться свежей в течение всего года и более.

По русской народной традиции, многие в Крещенскую ночь окунаются в воды освященных рек. В Москве специально оборудованы 59 купелей с раздевалками и удобными входами в воду. Возле них будут дежурить спасатели и медики. Всего же в городах России открыто более двух тысяч иорданей.

Освящение воды в морях и океанах

Водосвятие совершается также на реках и озерах в память о том, что Господь своим пришествием в мир освятил всю Землю. В этом году, как сообщают епархии, в Севастополе после литургии освятят воды Черного моря, а православное духовенство Якутии - воды Ледовитого океана, обряд пройдет в поселке Тикси. За границей православные общины, которые располагаются у океанов и морей, собираются провести водосвятие и там. Например, архимандрит Александр (Заркешев) каждый год освящает воды Персидского залив в Объединенных Арабских Эмиратах, а настоятель русского прихода в Рейкьявике священник Тимофей Золотуский освятит Атлантический океан.