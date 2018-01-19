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СМИ: Сирия закрыла свои морские порты из-за шторма в Средиземном море

Общество
19 января, 1:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, января. /ТАСС

19 января в Сирийской пустыне и регионе Эль-Джезира ожидается песчаная буря

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ТАСС, 19 января. Штормовая погода на побережье Сирии стала причиной закрытия 18 января портов Тартус, Латакия, Джебла и нефтяного терминала Банияс. Как сообщило агентство SANA, порывы ветра достигали 24 м/с, а к вечеру усилились до 28 м/с.

Ливни вызвали селевые потоки и наводнения в долине реки Оронт, а в горах выпал снег на отметке 800-1100 метров.

Толщина снежного покрова достигает сейчас 30-50 см на возвышенностях в окрестностях Дамаска. Поступают предупреждения синоптиков о понижении температуры и плохой видимости на дорогах из-за сильного тумана.

19 января в Сирийской пустыне и регионе Эль-Джезира ожидается песчаная буря.

Разгул стихии в ряде районов прервал занятия в школах и учебных заведениях, аварийная служба восстанавливает поврежденные коммуникации, а пострадавшему населению оказывается помощь.

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