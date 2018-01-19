Путин на Крещение окунулся в прорубь в монастыре на Селигере

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин по завершении рабочей программы в Петербурге и Ленинградской области посетил в четверг мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь и принял участие в крещенских купаниях на озере Селигер. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"По случаю праздника Крещения Господня Путин побывал на части литургии, а также поучаствовал в крещенских купаниях на озере Селигер", - сказал он.

По словам пресс-секретаря, в этом году традиционных крещенских морозов в центральной России не наблюдается, поэтому "температура в районе озера этой ночью не опускалась ниже 6-7 градусов ниже нуля". Песков также рассказал, что для Путина это уже не первый опыт крещенских купаний. "Президент уже на протяжении ряда лет окунается в прорубь", - пояснил он.

Путин регулярно посещает храмы во время главных церковных праздников, однако о его участии в крещенских купаниях Кремль сообщил впервые.

Традиция погружения в крещенскую прорубь - иордань - символизирует крещение Иисуса Христа в реке Иордан. В 2007 году во время визита в Иорданию президент РФ омыл руки в водах этой реки и посетил место, где Иоанн Креститель встретил Иисуса Христа. Во время следующего приезда в Иорданию в 2012 году Путин принял участие в церемонии открытия российского Странноприимного дома рядом с местом крещения Христа.

Купания в проруби, которые традиционно проходят с 18 на 19 января в России в один из главных православных праздников - Крещение Господне, являются не церковным обрядом, а народным обычаем. В Русской православной церкви при этом в целом благосклонно смотрят на данную традицию, если человек относится к погружениям в прорубь с благоговением, и ему это позволяет здоровье.