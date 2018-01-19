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Жители Севастополя собрались на Крещение в Херсонесе, где принял веру князь Владимир

Общество
19 января, 14:41 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Андрей Мединский

Торжественная Крещенская литургия началась в Свято-Владимирском соборе

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© Андрей Мединский

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 января. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Тысячи жителей Севастополя и гостей города 19 января - в день, когда православная церковь празднует Крещение Господне - собрались в Херсонесе, чтобы окунуться в воды Черного моря, передает корр. ТАСС. Именно здесь в 987 году был крещен князь Владимир, распространивший христианство по всей Руси.

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"Севастополь - мой самый любимый город, я родился в Крыму, а живу в Иванове. В этом году я впервые приехал сюда именно на Крещение, чтобы окунуться в воды Черного моря там, где принял веру святой князь Владимир", - говорит Валерий, добавляя, что, после того как Крым и Севастополь снова стали российскими, он намерен вернуться в родные места.

Торжественная Крещенская литургия началась в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе в 7:30 мск, и к этому времени здесь, несмотря на ненастную и ветреную погоду, уже собрались сотни верующих. К десяти утра, когда начался крестный ход, людей уже было несколько тысяч.

"Состояние святой жизни, которое мы получаем через окропление святой водой, ее вкушением, через окунание - так мы призываем Бога на помощь, но ощущаем это только на время, а дальше - снова обычная жизнь. Этой благодатью невозможно обладать, если мы не впустим Божье дыхание в нашу жизнь, и тогда эта благодать будет нами руководить", - прозвучали слова проповеди священника.

"Вода отличная!"

Севастополь - город южный, морозы здесь бывают нечасто.

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"Вода отличная, градусов семь. Я уже шестой раз в Херсонесе купаюсь на Крещение. В этом году даже теплее, чем в прошлом", - делится впечатлениями севастополец Александр, растираясь докрасна полотенцем после купания в Карантинной бухте на территории Херсонеса.

Все, кто окунулся в воды Черного моря, радостно делятся друг с другом впечатлениями.

"Непередаваемое ощущение: будто заново родился", - говорит депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, который специально для того, чтобы по личной традиции искупаться в водах Херсонеса, взял отгул в Госдуме и на один день прилетел в родной город.

В пятницу во всех храмах Севастополя проходят праздничные богослужения. Но есть одно событие, которое нельзя обойти стороной: в 14:00 (мск) Благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта отслужит молебен на главном источнике воды Севастополя - Чернореченском водохранилище. Затем уже в тринадцатый раз к берегу водохранилища состоится Крестный ход, где отец Сергий совершит чин Великого освящения воды.

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