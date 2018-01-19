Крещенские купания в на территории СЗФО проходят без происшествий

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Спасатели не зафиксировали происшествий во время крещенских купаний на территории Северо-Западного федерального округа России.

"Ночные крещенские купания в СЗФО прошли без происшествий. Безопасность в местах массового купания обеспечивают спасатели МЧС, сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС и местных пожарно- спасательных гарнизонов, сотрудники Всероссийского общества спасения на водах (ВОСВОД), а также бригады скорой помощи и полиции", - сказали в пресс-службе Северо-Западного регионального центра МЧС РФ.

Праздничные купания продолжаются, спасатели обеспечивают их безопасность. Всего для этих целей привлечено почти четыре тыс. человек и 781 единиц техники.