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Левин: запреты информационных каналов не решат проблему насилия в школах

Общество
19 января, 14:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, января. /ТАСС

Депутат подчеркнул, что попытки поместить детей под "непроницаемый информационный колпак" ни к чему не приведут

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МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Сегодняшнее законодательство в сфере борьбы с пропагандой насилия в интернете является достаточным, попытки поместить детей под "непроницаемый информационный колпак" ни к чему не приведут. Такое мнение высказал в пятницу журналистам председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, комментируя нападение школьников в общеобразовательных учреждениях и роль в этих событиях социальных сетей.

"Трагедии, произошедшие в Пермском крае и Республике Бурятия, при всей их чудовищности не должны лишать нас здравого смысла", - подчеркнул парламентарий. По его словам, сегодня "все возможности для блокировки групп [в социальных сетях], где призывают к насилию в школах, у Роскомнадзора есть". "В этой связи нецелесообразно вводить дополнительное законодательное регулирование, необходимо отслеживать подобный контент и оперативно блокировать его", - убежден политик.

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Левин напомнил, что интернет в любом виде - соцсеть, мессенджер или сайт - только ускоряет продвижение информации, которую в него загружают люди. "Поэтому любые запреты информационных каналов могут лишь ограничить распространение, но не решить суть проблемы", - предупредил он.

"Взгляды и намерения таких людей подобными мерами не изменить. В современных условиях всегда найдется способ распространить и взгляды тем или иным способом", - полагает глава думского комитета. "Если мы не будем заниматься воспитанием наших детей, не будем знать, о чем они думают, к чему стремятся, то мы никогда не сможем оградить их от вызовов современности в надежде на то, что поместили их под надежный, непроницаемый информационный колпак", - заключил он.

Серия ЧП с участием детей в школах России

По предварительным данным следствия, 19 января утром ученик 9-го класса школы, расположенной в поселке Сосновый Бор (Бурятия), с топором напал на учеников 7-го класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег учебное помещение. Пострадали семь человек, они госпитализированы. Нападавший доставлен в больницу под конвоем, возбуждено уголовное дело.

В понедельник похожее ЧП произошло в Перми. По версии следствия, десятиклассник и его знакомый пришли в школу, вооружившись ножами. Войдя в аудиторию, где занимались дети одного из младших классов, они нанесли девяти ученикам и учительнице множественные ножевые ранения. Нападавшие также ранили друг друга и были госпитализированы.

В середине недели ученик школы в деревне Смольное в Сосновском районе Челябинской области во время драки на перемене ранил ножом сверстника. При этом министр образования Челябинской области Александр Кузнецов заявил ТАСС, что произошедшая в школе ссора не имеет ничего общего с нападением подростков на учителя и детей в пермской школе.

Как сообщалось, оба подростка с задержкой развития, одному из них 16 лет. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

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