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Фестиваль молодежи и студентов в Сочи признан событием года на форуме EFEA

Общество
19 января, 14:48 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 19, января. /ТАСС

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходил в Сочи с 14 по 22 октября 2017 года

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Всемирный фестиваль молодежи и студентов, прошедший в 2017 году в Сочи, стал победителем в номинации "Событие года" профессиональной премии в области индустрии встреч EFEA Awards. Церемония награждения состоялась на VII Евразийском ивент-форуме (EFEA) в Петербурге, сообщили в пятницу в пресс-центре оргкомитета мероприятия.

"В номинации "Событие года" победителем стал Всемирный фестиваль молодежи и студентов, состоявшийся в 2017 году в Сочи", - сообщили в оргкомитете.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходил в Сочи с 14 по 22 октября 2017 года. Он стал самым масштабным форумом по числу участников, волонтеров и организаторов за все время проведения подобных мероприятий, в нем приняли участие более 25 тыс. человек.

Премия EFEA Awards, учрежденная в 2015 году, считается одной из главных премий в индустрии встреч, она вручается по пяти номинациям на основании итогов голосования среди ведущих экспертов и представителей СМИ, специализирующихся на проведении исследований. В 2018 году победителем в номинации "Проект года" назван Восточный экономический форум (ВЭФ), "Организатором года" стал АО "Экспоцентр", в номинации "Открытие года" победил Международный форум "Российская энергетическая неделя", впервые проведенный в Москве и Петербурге фондом "Росконгресс", "Площадкой года" вновь признано АО "ВДНХ", которое уже в третий раз занимает лидирующую позицию.

VII Евразийский ивент-форум проходил в Петербурге с 17 по 19 января 2018 года. Как подчеркивают в администрации города, это первый в России форум индустрии встреч, с которого начинают деловой год профессионалы отрасли, чтобы обменяться опытом, знаниями, контактами и впечатлениями, а также определить тренды на следующий год.

Согласно замыслу организаторов, форум служит коммуникационной площадкой для организаторов выставок, форумов и конференций, специалистов делового туризма. В этом году в нем принимали участие более 500 делегатов из 15 стран, Россия была представлена 20 регионами.

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