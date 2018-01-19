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Совет старейшин Махачкалы осудил издевательство над ученицей одной из школ города

Общество
19 января, 14:48 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 19, января. /ТАСС

Накануне в сети появилось видео, где подростки забрасывали девочку снежками, а один из ребят бросил ее через себя на землю

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МАХАЧКАЛА, 19 января. /ТАСС/. Совет старейшин Махачкалы осудил издевательство над ученицей одной из махачкалинских школ, запечатленное на появившемся в социальных сетях в четверг видео.

"Вчера в сети появилось видео, на котором учащиеся школы номер 40 г. Махачкалы издевательски ведут себя по отношению к своей сверстнице, бросают ее, сопровождая происходящее ненормативной лексикой. Совет старейшин Махачкалы резко осудил данную ситуацию, подчеркнув, что подобное поведение является недопустимым", - сообщили в пресс-службе мэрии Махачкалы.

"Я возмущен тем, что произошло. Это недопустимо, чтобы ребята били девчат. У нас нет такого, чтобы в школах были такого рода отношения между ребятами и девчатами", - привела пресс-служба слова зампредседателя совета старейшин Махачкалы Абдулмуталиба Гамзатова.

Старейшины города проведут беседы с учащимися и учителями школ, чтобы избежать подобных происшествий в дальнейшем, добавили в мэрии города.

Как сообщал ТАСС ранее, МВД Дагестана по данному факту проводит проверку. "В настоящее время по данному факту идет проверка. Участники видео установлены, с ними работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - сообщил ТАСС ранее представитель пресс-службы республиканского МВД.

На видеозаписи видно, что несколько подростков бьют девочку по голове комками из снега, забрасывают снежками, а один из ребят бросает девочку через себя на землю.

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