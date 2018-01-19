Папа Римский остановил кортеж, чтобы помочь упавшей с лошади сотруднице полиции

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РИМ, 19 января. /ТАСС/. Папа Римский Франциск во время своей поездки в Перу в нарушение официального протокола помог подняться женщине-полицейскому, которая упала с лошади. Соответствующее видео опубликовано на сайте итальянской газеты La Stampa и в ряде других СМИ.

Инцидент произошел во время проезда понтифика через толпу, выстроившуюся по обеим сторонам огороженной дороги. При приближении специального автомобиля, на котором передвигается Франциск, одна из лошадей конной полиции скинула с себя наездницу. Ее имя осталось неизвестным.

Заметив это, понтифик, в нарушение всех правил и протокола поездки, попросил немедленно остановить кортеж и лично спустился к пострадавшей, чтобы помочь ей подняться и убедиться, что с ней все в порядке. Франциск наклонился и приобнял женщину, услышав слова благодарности и уверения в том, что та не сильно ушиблась.

Это уже не первый случай, когда латиноамериканское турне Папы Франциска пошло "не по сценарию". Во время перелета из Чили в Перу он обвенчал чилийских стюардессу и бортпроводника на борту самолета. Церемонию не планировали заранее - такого пункта не было в программе апостольского визита, указывают в службе печати Святого престола. Счастливые молодожены - 41-летний Карло и 39-летняя Паола, сотрудники авиакомпании Latam, - живут вместе и воспитывают двоих детей. Ранее они заключили брак в мэрии, но религиозная церемония не состоялась из-за обвала церкви в результате землетрясения 2010 года.

Понтифик прибыл в Чили с визитом 15 января. В ходе своего первого выступления на территории республики Франциск вновь попросил прощения за преступления священников-педофилов. В Сантьяго он также встретился с людьми, пострадавшими от их действий. В настоящее время глава Ватикана находится в Перу, где у него запланированы встречи с президентом страны Педро Кучински и представителями народов Амазонии.