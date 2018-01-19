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В Ставрополе открылся медицинский центр на 1,5 тыс. пациентов

Общество
19 января, 14:55 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 19, января. /ТАСС

В Минздраве региона отметили, что центр оснащен "передовыми технологиями диагностики, лечения и реабилитации"

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СТАВРОПОЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Новый консультативно-диагностический медицинский центр, который ежедневно сможет принимать до 1,5 тыс. человек, открылся в столице Ставропольского края, сообщила в пятницу пресс-служба краевого Минздрава.

"В Ставрополе появился медицинский центр экстра-класса <…> Новый центр оснащен передовыми технологиями диагностики, лечения и реабилитации <…> Ежедневно новый центр сможет принимать 1,5 тыс. пациентов", - говорится в сообщении.

В медицинском центре есть специальный подъемник, который поднимает маломобильных граждан к лифтам, и пандус для слепых.

"Технологии, которые есть здесь, большой операционный блок позволяют выполнять серьёзные операции с минимальным вмешательством и последующим коротким периодом реабилитации. Через три-пять дней после сложной операции пациент сможет выписаться домой", - приводит пресс-служба слова заведующего хирургическим стационаром краткосрочного пребывания Евгения Болгова.

Медицинская помощь будет оказываться платно и по полису.

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