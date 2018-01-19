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Песков заявил, что после ЧП в школах "есть вопросы" к негативному влиянию интернета

Общество
19 января, 15:10 UTC+3

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что "нельзя закрывать глаза" на то, что интернет несет не только добро, но и зло

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МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. После трагедий в школах Перми и Бурятии "есть вопросы" к злу, которое несет интернет, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Хочу напомнить слова нашего президента о том, что интернет - это абсолютно свободное пространство, и свобода интернета, безусловно, должна быть сохранена, и интернет несет очень много добра. Но нельзя закрывать глаза на то, что интернет несет и зло, которое, в том числе, иногда в нашей жизни проявляется столь уродливым и трагическим образом", - сказал представитель Кремля журналистам.

"Поэтому здесь есть вопросы", - ответил он на просьбу пояснить мнение Кремля, есть ли системная угроза для российских школьников от негативного влияния в социальных сетях после трагедий в школах.

По словам Пескова, в Кремле считают необходимым продолжить обсуждение мер для защиты граждан, в том числе молодежи, "от исходящего из интернета зла". "Безусловно, необходимо продолжение обсуждение того, что надлежит сделать, чтобы оградить людей и в первую очередь молодое подрастающее поколение от этого самого зла [исходящего из интернета], не нарушая принцип свободы интернета", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ.

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Он напомнил, что об этом неоднократно говорил российский лидер Владимир Путин.

Дмитрий Песков добавил, что руководство страны подробно проинформировано о ЧП в одной из школ в Бурятии, однако данная проблема на совещании президента РФ с постоянными членами Совета безопасности не поднималась. "Безусловно, руководство страны получает информацию о подобных происшествиях и, конечно же, информируется о ходе расследования", - сообщил он.

19 января утром ученик девятого класса школы в поселке Сосновый Бор в Бурятии с топором напал на учеников седьмого класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег учебное помещение. По последним данным, пострадали семь человек. Полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло сообщил ТАСС, что девятиклассник, совершивший нападение на школьников в поселке Сосновый Бор в Бурятии, по предварительной информации, состоял в закрытой группе в соцсетях и мог быть связан с нападавшими на учеников школ в других регионах.

Ранее Роскомнадзор заблокировал три группы в социальной сети "ВКонтакте", содержание которых могло побудить школьников к совершению асоциальных поступков, в том числе могущих привести к суициду. Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин сообщил ТАСС, что блокировка в социальных сетях групп, пропагандирующих насилие с применением холодного оружия в школах, начнется уже в пятницу, таких групп выявлено немного.

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Темы
Бурятия Пермский край Нападение на школьников в Перми Нападение на школьников в Бурятии
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Меняйло, Сергей Иванович Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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