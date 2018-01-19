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Песков объяснил, почему Кремль решил обнародовать кадры купания президента на Крещение

Общество
19 января, 15:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, января. /ТАСС

Отмечается, что в прошлые годы Владимир Путин тоже купался, но "в более дискретной обстановке"

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Материал из 1 страницы

ТАСС/Ruptly

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, почему было принято решение обнародовать кадры крещенского купания главы государства Владимира Путина.

"Достаточно много было прихожан, и президент был, хотя и на непродолжительной части этого молебна, который был в храме, - сказал Песков. - Оно в целом проходило в публичном режиме, и поэтому приняли решение показать". Представитель Кремля заметил, что в прошлые годы глава государства принимал участие в этом обряде "в более дискретной обстановке".

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Путин регулярно посещает храмы во время главных церковных праздников, однако о его участии в крещенских купаниях Кремль сообщил впервые. Как ранее рассказал Песков, 18 января по завершении рабочей программы в Петербурге глава государства посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь, побывал на части литургии и окунулся в прорубь на озере Селигер.

Пресс-секретарь также рассказал, что для Путина это уже не первый опыт крещенских купаний. В 2007 году во время визита в Иорданию президент РФ омыл руки в водах реки Иордан и посетил место, где Иоанн Креститель встретил Спасителя. Во время следующего приезда в Иорданию в 2012 году Путин принял участие в церемонии открытия российского Странноприимного дома рядом с местом крещения Иисуса Христа.

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