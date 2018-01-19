Посол США искупается в проруби, чтобы больше узнать о духовных традициях России

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Посол США в Москве Джон Хантсман примет участие в крещенских купаниях, чтобы больше узнать о духовных традициях России.

Об этом сообщила в пятницу ТАСС официальный представитель посольства США в РФ Мария Олсон.

"В ближайшие выходные посол Хантсман при любезном содействии РПЦ посетит Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь в сопровождении членов семьи, замглавы миссии Энтони Годфри, а также других сотрудников посольства США", - рассказала она.

Олсон пояснила, что посол Хантсман "стремится больше узнать о духовных традициях и великой истории России, в том числе о традициях крещенских купаний". "Он впервые примет участие в подобном мероприятии", - указала она.

"Посол Хантсман будет рад участвовать в крещенских купаниях, и он много слышал об этом незабываемом опыте от своих российских друзей", - добавила представитель посольства.