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Посол США искупается в проруби, чтобы больше узнать о духовных традициях России

Общество
19 января, 15:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, января. /ТАСС

Отмечается, что Джон Хантсман, его семья и другие сотрудники дипмиссии отправятся для этого в Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь

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МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Посол США в Москве Джон Хантсман примет участие в крещенских купаниях, чтобы больше узнать о духовных традициях России.

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Об этом сообщила в пятницу ТАСС официальный представитель посольства США в РФ Мария Олсон.

"В ближайшие выходные посол Хантсман при любезном содействии РПЦ посетит Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь в сопровождении членов семьи, замглавы миссии Энтони Годфри, а также других сотрудников посольства США", - рассказала она.

Олсон пояснила, что посол Хантсман "стремится больше узнать о духовных традициях и великой истории России, в том числе о традициях крещенских купаний". "Он впервые примет участие в подобном мероприятии", - указала она.

"Посол Хантсман будет рад участвовать в крещенских купаниях, и он много слышал об этом незабываемом опыте от своих российских друзей", - добавила представитель посольства.

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