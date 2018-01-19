Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.01:
$ 56.59
€ 69.4
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Карелии за год благоустроили более 200 дворов и парков по программе "Комфортная среда"

Общество
19 января, 16:01 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 19, января. /ТАСС

Глава Минстроя республики отметил востребованность проекта и сообщил, что жители контролировали качество, участвовали в приемке работ и ходили на субботники

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕТРОЗАВОДСК, 19 января. /ТАСС/. Власти Карелии благоустроили в 2017 году более 200 парков и дворов в рамках федерального проекта "Комфортная городская среда", на эти цели было выделено более 166 млн рублей, сообщили в пятницу в пресс-службе Министерства строительства, ЖКХ и энергетики республики.

"В 2017 году в Карелии с помощью программы "Комфортная городская среда" удалось привести в порядок 162 двора и 47 общественных территорий. В муниципальных образованиях появились долгожданные детские площадки, скамейки и урны, отремонтированы внутридомовые проезды", - сообщили в пресс-службе.

Сообщается, что, в частности, в городе Беломорске по инициативе местных жителей привели в порядок территорию парка им. Героя Советского Союза Андрея Пашкова, в лесном массиве моногорода Питкяранта появилась тропа здоровья, на спортивном стадионе в поселке Новая Вилга установили наружное освещение, а в Петрозаводске восстановили освещение, посыпали гравием пешеходные дорожки, отремонтировали лестницу в парке Ямка.

"Общий объем средств на реализацию программы в 2017 году составил 166,1 млн рублей. Из них 133,8 млн рублей - субсидия из федерального бюджета", - сообщили в пресс- службе министерства.

Глава Минстроя республики Олег Ермолаев сообщил, что все запланированные работы в рамках проекта "Комфортная городская среда" в Карелии выполнены. По его словам, проект востребован жителями, которые контролировали качество, участвовали в приемке работ, ходили на субботники и мероприятия по озеленению территорий, сообщили в пресс-службе.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Минстроя региона, в 2018 году предложения по благоустройству общественных пространств принимаются от жителей до 9 февраля. В марте пройдет рейтинговое голосование, жители определят, какие проекты будут включены в программу текущего года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Карелия
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Учредительное собрание: как превратить 100 лет ожидания в 12 часов позора
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Управляющий совет школы в Бурятии: напавший на учеников ранее не вызывал опасений
2
Как поролоновые подушки стали причиной ядерной катастрофы
3
Путин обсудил с СБ РФ последствия принятия закона о реинтеграции Донбасса
4
Путин на Крещение окунулся в прорубь в монастыре на Селигере
5
Песков объяснил, почему Кремль решил обнародовать кадры купания президента на Крещение
6
La Stampa: в Италии женщина завещала €30 тыс. своему коту
7
ОКБ Ильюшина: будем работать над созданием транспортного беспилотника
Темы дня
Новости партнеров
Реклама