NBC: голливудского актера Майкла Дугласа обвинили в непристойном поведении

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. Женщина, работавшая на голливудского актера Майкла Дугласа, обвинила его в неподобающем поведении сексуального характера. Об этом сообщила в пятницу телекомпания NBC.

По ее данным, с обвинениями выступила писательница и журналистка Сюзан Броуди, которая работала в принадлежащей Дугласу продюсерской кинокомпании. Как она утверждает, инциденты происходили в 1980-х годах. Дуглас, в частности, якобы непристойно выражался при ней и использовал неподобающие высказывания в ее адрес.

При этом, как уверяет Броуди, в 1989 году актер совершал в ее присутствии непристойные действия. Данный эпизод, по словам женщины, произошел в нью-йоркской квартире Дугласа, куда она пришла к нему на встречу. Как заявила Броуди, она тогда испугалась и убежала, однако не стала сообщать в полицию, так как не считала, что Дуглас своими действиями мог как-то нарушить закон. Однако с тех пор журналистка, по ее словам, "сделала все возможное, чтобы больше никогда не оставаться наедине" с актером.

73-летний Дуглас, по данным NBC, назвал обвинения "полностью сфабрикованными". Ранее в интервью интернет-порталу Deadline актер, являющийся обладателем двух кинопремий "Оскар", заявлял, что вскоре некая женщина может выступить с обвинениями в его адрес и заранее поспешил их опровергнуть.

Тема домогательств и непристойного поведения по отношению к женщинам стала крайне актуальной в США после скандала вокруг известного американского продюсера Харви Вайнштейна. В октябре прошлого года газета The New York Times опубликовала статью, в которой говорилось, что продюсер в течение примерно 30 лет подвергал домогательствам сотрудниц компаний, где он работал. С обвинениями в адрес Вайнштейна выступили уже более 80 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек.

После этого в приставаниях обвинили, в частности, актеров Кевина Спейси и Дастина Хоффмана, комика Луиса Си Кея, экс-президента США Джорджа Буша - старшего, ряд членов Конгресса.