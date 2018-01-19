Канада выделит почти $10 млн на оказание гуманитарной помощи Йемену

ОТТАВА, 19 января. /ТАСС/. Правительство Канады выделит 12,1 млн канадских долларов ($9,7 млн) на оказание гуманитарной помощи Йемену. Об этом в пятницу сообщили в министерстве иностранных дел североамериканской страны.

"Эта гуманитарная помощь позволит облегчить страдания народа Йемена", - говорится в заявлении. В нем отмечается, что указанные средства Оттава перечислит в несколько международных фондов, в том числе в фонды ООН и Красного Креста. В МИД добавили, что на выделенные деньги для жителей Йемена, в частности, будет закуплено продовольствие и медикаменты, а также отремонтированы и восстановлены системы подачи питьевой воды.

С августа 2014 года Йемен остается ареной противостояния легитимных с точки зрения мирового сообщества властей страны и мятежных формирований. Ситуация резко обострилась 29 ноября 2017 года, когда в Сане начались ожесточенные бои, поводом для которых стали попытки хуситов захватить ряд учреждений и объектов, находившихся под контролем сторонников экс-президента Али Абдаллы Салеха. 2 декабря бывший глава государства объявил о разрыве партнерских отношений с хуситами, а 4 декабря был убит мятежниками. По данным ООН, в гуманитарной помощи нуждаются 22 млн жителей Йемена, более чем 8 млн человек угрожает голод.

12 января ООН сообщила, что за три недели в йеменские порты Ходейда и Эс-Салиф, расположенные на побережье Красного моря, прибыли 13 судов с гуманитарной помощью и коммерческими грузами. На протяжении длительного времени Эр-Рияд и его союзники осуществляли морскую блокаду этих портов, находящихся под контролем мятежников.