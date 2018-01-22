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Google выпустила дудл в честь 120-летия Сергея Эйзенштейна

Общество
22 января, 0:00 UTC+3

На создание версии логотипа художника вдохновила фотография советского режиссера, на которой он запечатлен за просмотром отснятого материала

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Материал из 1 страницы
© Пресс-служба Google

Компания Google разместила 22 января на своей стартовой странице дудл, посвященный 120-летию советского режиссера и сценариста Сергея Эйзенштейна. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе корпорации.

 "Эйзенштейн был мастером передачи идей и символов в их столкновении. Кроме того, он был известен особым подходом к технике монтажа: сначала разделял изображения на отдельные фрагменты, а потом собирал их в нужном порядке. Режиссер также "играл" и с временными интервалами - укорачивал или удлинял эпизоды в зависимости от того, что хотел донести до аудитории", - отметил автор дудла художник Педро Вергани.

По словам Вергани, на создание версии логотипа его вдохновила фотография Эйзенштейна, на которой режиссер запечатлен за просмотром отснятого материала.

"Я хотел показать самый важный момент - кропотливую работу Сергея Эйзенштейна над кинолентой", - добавил Вергани.

Эйзенштейн стал известен за пределами Советского Союза после выхода фильма "Броненосец Потемкин. Как отметил автор дудла, именно к этой картине он обращался при работе над версией логотипа Google. 

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