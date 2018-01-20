Кабмин направляет в Госдуму законопроект о новом механизме контроля лекарств

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Правительство одобрило проект федерального закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов для медицинского применения", согласно которому предлагается повысить эффективность механизма выпускного контроля препаратов, и поручило его направить на рассмотрение в Госдуму. Соответствующий перечень решений опубликован на сайте правительства.

"В отношении первых трех серий лекарственного препарата для медицинского применения, впервые произведенного в России или впервые ввозимого в Россию, предлагается дополнительно представлять в Росздравнадзор протокол испытаний, проводимых подведомственными Минздраву России и Росздравнадзору федеральными государственными бюджетными учреждениями", - отмечается в пояснительной записке.

Данный законопроект был рассмотрен и одобрен на заседании Комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности 9 января. На заседании правительства 18 января данный проект законы был одобрен и рекомендован к рассмотрению в Госдуме в соответствующем порядке.