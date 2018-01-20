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Разработчик: Mylistory уже "наступает на пятки" Instagram

Общество
20 января, 13:04 дата обновления: 20 января, 13:29 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 20, января. /ТАСС

В социальной сети зарегистрировались более 100 тыс. пользователей, сообщил Магомед Эсханов

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ГРОЗНЫЙ, 20 января. /ТАСС/. Свыше 100 тыс. пользователей зарегистрировались в Mylistory - чеченском аналоге социальной сети Instagram, который доступен для скачивания в официальных магазинах Google Play и App Store с сентября 2017 года, сообщил журналистам разработчик приложения Магомед Эсханов.

"Более 100 тыс. пользователей [зарегистрировано]... Мы уже сейчас готовы принять пользователей до шестизначных цифр", - сказал Эсханов на пресс-конференции в Грозном.

Он добавил, что над проектом более 10 лет работают восемь российских специалистов. "Мы хотим сделать приложение максимально удобным для пользователей. Мы планируем удивить количеством нововведений... Также у нас есть своя многоступенчатая система защиты", - уточнил разработчик.

Эсханов отметил, что Mylistory уже "наступает на пятки Instagram". "Через два-три месяца мы сможет дать пользователям все, что они привыкли видеть в социальных сетях подобного рода, а дальше начнем удивлять новыми функциями … В ближайшее время мы улучшим плеер, где будет возможность перемотки", - пояснил он.

По словам Эсханова, Mylistory будет блокировать пользователей за оскорбительное поведение. "Мы хотим начать воспитательные процессы в интернете - будем прилюдно блокировать пользователей в наказание за оскорбительное поведение в комментариях, за непристойные моменты в общении", - указал разработчик. Он добавил, что никнеймы нарушителей будут выделять красным цветом, чтобы остальные пользователи видели, что те заблокированы. "У человека не будет доступа к сети в зависимости от силы его нарушения на сутки, на двое суток, а при повторении этих нарушений он будет окончательно блокироваться", - пояснил Эсханов.

О создании в Чечне новой социальной сети сообщил глава региона Рамзан Кадыров в декабре 2017 года, комментируя блокировку своих аккаунтов в Instagram и Facebook. После того, как в чеченском аналоге Instagram зарегистрировался Кадыров, количество скачиваний приложения резко возросло. Mylistory обогнала Periscope, Tumblr и другие приложения в разделе социальных сетей в App Store.

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