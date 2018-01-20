Около 30 социальных объектов в КЧР станут доступными для инвалидов в 2018 году

ЧЕРКЕССК, 20 января. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии в 2018 году в рамках программы "Доступная среда" адаптируют для инвалидов около 30 социальных объектов, что на семь учреждений больше, чем в прошлом году, сообщили ТАСС в минтруда и соцразвития республики.

"В этом году работы по созданию доступности запланированы на 27 объектах здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, физической культуры и спорта, транспортной инфраструктуры", - сказали в ведомстве.

В частности, для инвалидов будут адаптированы шесть городских и районных больниц, семь учреждений культуры и три спортивных объекта.

"По линии образования работы будут проводиться в четырех детских садах, Центре творчества детей в ауле Эльбурган и коррекционной школе восьмого вида в Черкесске", - добавил собеседник агентства, отметив что сейчас уточняются необходимые виды работ.

По его словам, в текущем году в рамках программы "Доступная среда" помимо обустройства социальных объектов, будут продолжены мероприятия по организации дальнейшей деятельности диспетчерской службы по социальному сопровождению инвалидов по слуху, которая была открыта в республике в мае 2017 года. Запланированы также различные культурные и спортивные мероприятия с участием людей с ограниченными возможностями здоровья.