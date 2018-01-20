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Число снегоуборочной техники в Москве увеличено до 14,5 тыс. единиц

Общество
20 января, 13:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, января. /ТАСС

Коммунальные службы работают в круглосуточном режиме, их координацией занимается специально созданный штаб, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пет

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МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Власти Москвы увеличили количество снегоуборочной техники, задействованной для расчистки улиц города, с 10 тыс. до 14,5 тыс. единиц, сообщила в субботу пресс-служба комплекса городского хозяйства.

"На улицах города работает более 14,5 тыс. единиц снегоуборочной и другой специализированной техники, задействовано порядка 32 тыс. рабочих ручной уборки, дворников", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Он отметил, что коммунальные службы, устраняющие последствия двухдневного снегопада, работают в круглосуточном режиме, а их координацией занимается специально созданный штаб. "Прометание улично-дорожной сети и других городских территорий ведется каждые четыре часа", - заявил Бирюков. Он также отметил, что особое внимание уделяется очистке тротуаров и пешеходных зон, а также кровель и выступающих элементов фасадов зданий.

В четверг сообщалось, что в связи с сильным снегопадом коммунальные службы Москвы переведены на усиленный режим работы, для ликвидации его последствий на улицы было выведено порядка 10 тыс. единиц техники.

По данным Гидрометцентра, высота снежного покрова в столице к 9:00 в субботу составила 15 см. С 21:00 мск пятницы в городе выпало 2 мм осадков.

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