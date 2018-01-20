Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.01:
$ 56.59
€ 69.4
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Москвы рекомендуют не оставлять машины около деревьев из-за ветра

Общество
20 января, 13:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, января. /ТАСС

Департамент транспорта столицы также отметил, что из-за снегопада, гололедицы, ветра и ухудшения видимости может увеличиться число ДТП

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Департамент транспорта Москвы рекомендовал жителям столицы не ставить автомобили под деревьями и слабо укрепленными конструкциями из-за сильного ветра. Об этом говорится в сообщении информационного центра департамента, распространенном в субботу.

"В условиях сильного ветра не рекомендуется оставлять автомобили под деревьями, а также вблизи слабо укрепленных конструкций", - отмечается в сообщении.

Департамент предупредил, что из-за снегопада, гололедицы, ветра и ухудшения видимости может увеличиться число дорожно-транспортных происшествий. Жителей и гостей Москвы призывают пользоваться общественным транспортом, который более подготовлен к таким погодным условиям.

Столбики термометров в ночь на 20 января опустились в Москве до отметки минус 10,7 градуса, что стало самым низким показателем с начала зимы. По данным Гидрометцентра, высота снежного покрова в столице к 9 утра субботы составила 15 см. С 21:00 мск пятницы в городе выпало 2 мм осадков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Учредительное собрание: как превратить 100 лет ожидания в 12 часов позора
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков объяснил, почему Кремль решил обнародовать кадры купания президента на Крещение
2
Как поролоновые подушки стали причиной ядерной катастрофы
3
Путин на Крещение окунулся в прорубь в монастыре на Селигере
4
На Кубу доставили почти 350 автомобилей Lada
5
Актеры шоу "Уральские пельмени" подали иск о взыскании с экс-директора 28 млн рублей
6
СМИ: направлявшийся в США танкер с СПГ из РФ развернулся в Атлантике из-за непогоды
7
МИД КНР: эсминец ВМС США нарушил национальный суверенитет Китая в Южно-Китайском море
Темы дня
Новости партнеров
Реклама