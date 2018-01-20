Власти Москвы рекомендуют не оставлять машины около деревьев из-за ветра

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Департамент транспорта Москвы рекомендовал жителям столицы не ставить автомобили под деревьями и слабо укрепленными конструкциями из-за сильного ветра. Об этом говорится в сообщении информационного центра департамента, распространенном в субботу.

"В условиях сильного ветра не рекомендуется оставлять автомобили под деревьями, а также вблизи слабо укрепленных конструкций", - отмечается в сообщении.

Департамент предупредил, что из-за снегопада, гололедицы, ветра и ухудшения видимости может увеличиться число дорожно-транспортных происшествий. Жителей и гостей Москвы призывают пользоваться общественным транспортом, который более подготовлен к таким погодным условиям.

Столбики термометров в ночь на 20 января опустились в Москве до отметки минус 10,7 градуса, что стало самым низким показателем с начала зимы. По данным Гидрометцентра, высота снежного покрова в столице к 9 утра субботы составила 15 см. С 21:00 мск пятницы в городе выпало 2 мм осадков.