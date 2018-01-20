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Мэр Гданьска извинился перед туристами из РФ, ставшими жертвами хулиганов

Общество
20 января, 14:24 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 20, января. /ТАСС

Павел Адамович отметил, что ему очень жаль, что в городе произошел такой инцидент

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ВАРШАВА, 20 января. /ТАСС/. Мэр Гданьска (Польша) Павел Адамович пригласил на встречу в городскую администрацию российских туристов из Калининградской области, автомобиль которых неизвестные хулиганы забросали камнями, а также извинился перед ними. Об этом сообщила в пятницу газета Wyborcza.

Инцидент произошел неделю назад в центре Гданьска. Как ранее написала на своей странице в Facebook, пострадавшая россиянка Екатерина Молодцова, двое молодых людей закидали камнями машину, в которую мать потерпевшей сажала четырехлетнего ребенка. После случившегося пострадавшие связались с российским консульством, полицией и страховым агентом. По словам Молодцовой, приехавшие на место происшествия полицейские потребовали, чтобы россияне общались с ними только на польском языке, интересовались не расследованием инцидента, а легальностью пребывания туристов в стране.

Как сказал Адамович на встрече, ему очень жаль, что такой инцидент имел место в его городе. "Как только я услышал, что произошло, я решил пригласить вас к себе и извиниться, - цитирует его слова издание. - Гданьск свободный и открытый город для людей, вне зависимости от их национальности и взглядов". " Поэтому я как мэр всегда остро реагирую на проявления неуважения, ксенофобии и национализма", - добавил он.

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