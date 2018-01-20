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Кабмин поддержал проведение административных расследований в отношении коллекторов

Общество
20 января, 14:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, января. /ТАСС

Предполагается, что принятие подобных изменений позволит повысить эффективность расследований фактов административных правонарушений в данной сфере

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МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Правительство одобрило проект изменений в Кодекс об административных правонарушениях в части регулирования деятельности коллекторов и поручило направить его на рассмотрение в Госдуму. Об этом сообщается в соответствующем решении по итогам заседания правительства, опубликованном в субботу на сайте правительства.

"Законопроектом, в частности, предлагается установить возможность проведения административного расследования по факту выявления правонарушений в области защиты прав и законных интересов физических лиц при деятельности по возврату просроченной задолженности до направления материалов административного дела в суд", - отмечается в документе.

Предполагается, что принятие подобных изменений позволит повысить эффективность расследований фактов административных правонарушений в данной сфере.

Законопроект был рассмотрен и одобрен на заседании Комиссии правительства России по законопроектной деятельности 25 декабря. На заседании правительства 18 января законопроект был обсужден повторно и рекомендован к рассмотрению в Госдуме.

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