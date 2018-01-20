Митрополит Иларион поддерживает общение верующих в соцсетях

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион против того, чтобы записки и пожертвования подавались через интернет, в целом же идею социальных сетей для общения верующих он одобряет. Об этом он сообщил в субботу в эфире телеканала "Россия 24".

"Прежде всего я хотел бы сказать, что я не поддерживаю идею, когда записки подаются через интернет, когда оплачиваются [пожертвования] через интернет, ведь сейчас храмы есть повсюду, в городах, в деревнях. Я не понимаю, зачем нужно подавать записки в Иерусалим, когда можно подать записку в свой собственный приходской храм", - сказал он, уточнив, что религиозная жизнь предполагает посещение храма, участие в жизни общины.

Что касается использования социальных сетей, в частности, православной социальной сети "Елицы", митрополит Иларион сказал, что он поддерживает идею общения верующих при помощи интернета. По его мнению, раз люди проводят в сети много времени, церковь также должна присутствовать в этом пространстве.

"Отсутствие церкви в социальных сетях - неправильно. Поэтому, конечно, создание таких социальных сетей можно приветствовать", - подчеркнул митрополит.

В настоящее время в проекте представлены следующие проекты: "Евангелие", "Православный календарь", "Богогласник", "Как прекрасен этот мир", "Молитва по соглашению", "Батюшка онлайн.ру", православный мессенджер "Правжизнь Телеграмм". Мессенджер поддерживает восемь языков: русский, английский, итальянский, испанский, немецкий, нидерландский, португальский и французский.