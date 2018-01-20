Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.01:
$ 56.59
€ 69.4
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Митрополит Иларион поддерживает общение верующих в соцсетях

Общество
20 января, 15:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, января. /ТАСС

При этом глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата отметил, что религиозная жизнь предполагает посещение храма и участие в жизни общины

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион против того, чтобы записки и пожертвования подавались через интернет, в целом же идею социальных сетей для общения верующих он одобряет. Об этом он сообщил в субботу в эфире телеканала "Россия 24".

"Прежде всего я хотел бы сказать, что я не поддерживаю идею, когда записки подаются через интернет, когда оплачиваются [пожертвования] через интернет, ведь сейчас храмы есть повсюду, в городах, в деревнях. Я не понимаю, зачем нужно подавать записки в Иерусалим, когда можно подать записку в свой собственный приходской храм", - сказал он, уточнив, что религиозная жизнь предполагает посещение храма, участие в жизни общины.

Что касается использования социальных сетей, в частности, православной социальной сети "Елицы", митрополит Иларион сказал, что он поддерживает идею общения верующих при помощи интернета. По его мнению, раз люди проводят в сети много времени, церковь также должна присутствовать в этом пространстве.

"Отсутствие церкви в социальных сетях - неправильно. Поэтому, конечно, создание таких социальных сетей можно приветствовать", - подчеркнул митрополит.

В настоящее время в проекте представлены следующие проекты: "Евангелие", "Православный календарь", "Богогласник", "Как прекрасен этот мир", "Молитва по соглашению", "Батюшка онлайн.ру", православный мессенджер "Правжизнь Телеграмм". Мессенджер поддерживает восемь языков: русский, английский, итальянский, испанский, немецкий, нидерландский, португальский и французский.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Израиль
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Учредительное собрание: как превратить 100 лет ожидания в 12 часов позора
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков объяснил, почему Кремль решил обнародовать кадры купания президента на Крещение
2
Как поролоновые подушки стали причиной ядерной катастрофы
3
Эрдоган: операция в Африне фактически началась
4
На Кубу доставили почти 350 автомобилей Lada
5
СМИ: направлявшийся в США танкер с СПГ из РФ развернулся в Атлантике из-за непогоды
6
Путин на Крещение окунулся в прорубь в монастыре на Селигере
7
МИД КНР: эсминец ВМС США нарушил национальный суверенитет Китая в Южно-Китайском море
Темы дня
Новости партнеров
Реклама